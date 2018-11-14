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Банк России отозвал лицензию у «УМ-Банка»

УрБК, Москва, 14.11.2018. Приказом Банка России от 14 ноября 2018 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО «УМ-Банк». Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 ноября 2018 года кредитная организация занимала 293 место в банковской системе Российской Федерации, сообщается на сайте регулятора.



Отделения «УМ-Банка» есть в Свердловской и Челябинской области.



«В структуре баланса банка более половины пассивов приходилось на привлеченные денежные средства населения, которые банк размещал в низкокачественные активы (порядка 70% кредитного портфеля сформированы сомнительной и безнадежной ссудной задолженностью). При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери. Кроме того, в целях сокрытия реального финансового положения банка и обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности в течение текущего года «УМ-Банк» ООО осуществлялись непрозрачные для надзорного органа операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала», — указано в пресс-релизе.



Банк России неоднократно (5 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении «УМ-Банк» ООО меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. При этом кредитная организация нарушала ограничение на осуществление операций, связанных с отчуждением активов, введенное Банком России в целях защиты интересов ее кредиторов и вкладчиков.



«В деятельности «УМ-Банк» прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, а именно — осуществление сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы», — указано в сообщении.



В соответствии с приказом Банка России в «УМ-Банке» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.



«УМ-Банк» ООО — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.

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