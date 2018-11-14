Новости дня

Торговый дом ММК вновь удостоен наград РСПМ

УрБК, Магнитогорск, 14.11.2018. Торговый дом ММК и его подразделения завоевали сразу несколько престижных наград Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ). Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», вручение дипломов победителей состоялось в рамках традиционной осенней Недели металлов в Москве.



Ежегодно с июля по октябрь РСПМ проводит три всероссийских конкурса: «Лучшая металлобаза России», «Лучший сервисный металлоцентр России» и «Лучшая сбытовая сеть России». Цель этих конкурсов — популяризация лучших достижений и практик в организации дистрибуции металлопродукции, развитии складских и металлосервисных услуг на российском рынке металлов.



В конкурсах принимают участие сетевые и региональные металлоторговые компании, сбытовые сети металлургических компаний, металлобаз и сервисных металлоцентров. В этом году заявки на конкурс подали 28 СМЦ, 62 металлобазы и 25 металлоторговых компаний. Церемония награждения лауреатов состоялась 12 ноября в Москве по завершении 21-й Международной конференции «Российский рынок металлов».



Уже традиционно ООО «Торговый дом ММК» и обособленные подразделения, входящие в его филиальную сеть, были отмечены многочисленными наградами. Сам ТД ММК в конкурсе сбытовых сетей был признан «Лучшим Торговым домом по продаже металлургической продукции». В конкурсе сервисных металлоцентров диплом лауреата получило производственное подразделение ТД в Магнитогорске, а производственное подразделение в подмосковном Щёлкове было отмечено дипломом «За высокую производительность».



В конкурсе «Лучшая металлобаза России» дипломы лауреатов получили подразделения Торговый дом ММК-Москва (Щелково, Подольск, Домодедово) и Торговый дом ММК-Краснодар. Торговый дом ММК-Челябинск был признан лучшей металлобазой по качеству сервиса, а Торговый Дом ММК-Уфа — лучшей металлобазой по эффективности работы.

Дебютом года признана база Торгового дома ММК в Иркутске.



Основная задача Торгового дома ММК, которому недавно исполнилось 10 лет, — реализация металлопродукции Магнитогорского металлургического комбината и других предприятий Группы ММК (ОАО «ММК-МЕТИЗ», ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод») со складских площадок, расположенных в регионах России и в Республике Казахстан. Компания играет важную роль в структуре сбыта ПАО «ММК», сокращая сроки ожидания продукции потребителями, оказывая сервисные и логистические услуги. В настоящее время ТД ММК со складов в России и Казахстане продает свыше 1,5 млн тонн продукции в год, а доля компании в продажах ПАО «ММК» на внутренний рынок составляет более 10%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: