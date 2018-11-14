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Дорожным службам теперь не запрещено укладывать асфальт в дождь и снегопад
14 ноябрь 2018 (10:37)
УрБК, Москва, 14.11.2018. Российским дорожникам официально разрешено укладывать асфальт в дождь, снегопад и при температурах до минус 10 °C. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте Росавтодора. Работы запрещено проводить только при выпадении обильных осадков — более 5 мм.
В документе говорится, что в неблагоприятных условиях перед укладкой асфальтобетонной смеси с поверхности необходимо убрать воду, в случае, если дождь прекратился, и есть возможность просушить основание, его просушивают продувкой воздухом. При выпадении снега для обеспечения необходимого сцепления слоя покрытия с основанием перед устройством асфальтобетонного покрытия необходимо просушить и прогреть поверхность терморазогревателем.
Методические рекомендации разработаны ФГБОУ «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» при участии специалистов ОАО «Новосибирскавтодор», ООО «Стройсервис», АО «Труд».
В документе говорится, что в неблагоприятных условиях перед укладкой асфальтобетонной смеси с поверхности необходимо убрать воду, в случае, если дождь прекратился, и есть возможность просушить основание, его просушивают продувкой воздухом. При выпадении снега для обеспечения необходимого сцепления слоя покрытия с основанием перед устройством асфальтобетонного покрытия необходимо просушить и прогреть поверхность терморазогревателем.
Методические рекомендации разработаны ФГБОУ «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» при участии специалистов ОАО «Новосибирскавтодор», ООО «Стройсервис», АО «Труд».
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