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Семь жителей Екатеринбурга будут судить за мошенничество под видом взыскания задолженности по зарплате

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2018. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи местных жителей, которые занимались получением с предприятий задолженности по заработной плате по подложным документам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых действиях они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере», частью 3 статьи 30, частями 3, 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этих лиц обстоятельствам».



По версии следствия, в период с января по март 2017 года уроженец Березовского 1984 года рождения разработал план хищения денежных средств предоставляя в суды разных районов Екатеринбурга подложные документы, свидетельствующие о якобы имеющейся задолженности по заработной плате перед физическими лицами.



Обвиняемый привлек к совместному совершению преступления ранее знакомых ему лиц, которые заведомо осознавали, что они никогда не работали на данных предприятиях и что перед ними отсутствует задолженность по заработной плате.



На основании подложных справок о наличии задолженности, справок о заработной плате, трудовых договоров судом были выданы судебные приказы о взыскании с одного из предприятий заработной платы в пользу обвиняемых. Данные судебные приказы были исполнены банком: со счета предприятия на счета мнимых работников было перечислено свыше 2,4 млн руб.



Аналогичным образом злоумышленники получили судебные приказы на взыскание якобы невыплаченной руководством другого крупного промышленного предприятия заработной платы на сумму свыше 2,8 млн руб. Данные судебные приказы были также направлены в банк в целях перечисления денежных средств. Однако преступление не было доведено до конца, в связи с тем, что на расчетном счете, открытом в банке для обслуживания промышленного предприятия, отсутствовали денежные средства.



Дополнительно, на основании подложных учредительных документов частного охранного предприятия, договоров поставки и платежных документов, представленных в банк, злоумышленники пытались похитить со счета охранного предприятия свыше 9,4 млн руб. Однако также в связи с отсутствием средств на счете предприятия не смогли довести до конца свой замысел.



Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

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