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В правительстве РФ исключили ситуацию с дефицитом бензина на АЗС

УрБК, Москва, 14.11.2018. Ситуация, когда на АЗС в России не останется бензина, исключена. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака.



«Она исключена, и кризис тоже исключен. Кризиса нет и быть не может. Ну, нет, он может быть, в случае, если на мировых рынках нефть упадет до 12 долларов, вот тогда будет настоящий кризис», — ответил Дмитрий Козак на вопрос о возможности ситуации, когда на бензозаправках не останется бензина, в интервью телеканалу «Россия 24».



Напомним, что Минэнерго, ФАС России, нефтекомпании и независимые НПЗ на встрече с Дмитрием Козаком 31 октября 2018 года согласовали так называемые меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись при этом об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах.



При этом объявлялось, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня, а затем плавно индексироваться из расчета годовой инфляции 4-4,6%. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны быть на 3% выше соответствующего месяца 2017 года. Соглашение действует до 31 марта.

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