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ЕВРАЗ приступил к реконструкции Таштагольского рудника

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. ЕВРАЗ приступил к реконструкции Таштагольского рудника. Проект позволит усилить сырьевую безопасность компании за счет увеличения объемов добычи железной руды на шахте в 1,5 раза, с 2,2 млн т до 3,25 млн т в год. Инвестиции в проект составят около 6,8 млрд руб., сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.



«Проект предполагает запуск в работу скипового ствола «Сибиряк», по которому будет осуществляться доставка материалов и выдача на-гора добытой руды. Также будет построен комплекс подземного дробления на горизонте -350 метров. Таштагольская шахта будет работать по двум технологиям: традиционной — этажно-принудительного обрушения, так как значительная часть запасов рудника подготовлена к отработке по данной системе, и новой — подэтажно-камерной, с закладкой отработанного пространства и применением самоходной техники. Эта технология позволит существенно увеличить производительность труда на всех стадиях подготовки и добычи руды и снизить себестоимость продукции. Аналогичная технология действует на Шерегешском руднике», — говорится в сообщении.



В рамках проекта будет реконструирован действующий закладочный комплекс, что позволит в два раза увеличить его мощность, а также модернизированы станция очистки шахтных вод и административно-бытовой комбинат шахты.



На данный момент уже проведены предварительные инженерные изыскания под будущие площадки строительства, техническая экспертиза зданий и сооружений, а также эксплуатационная разведка Западного участка месторождения. Завершено обследование горных выработок горизонта -350 м. Начались подготовительные работы к добыче по новой технологии на части Восточного участка.



Планируется, что по новой технологии рудник заработает со II полугодия 2019 года.



Балансовые запасы Таштагольской шахты в пределах горного отвода до горизонта -350 метров составляют 53,8 млн т руды с содержанием железа 40,3%. В настоящее время добыча ведется на трех участках: Юго-Восточном, Восточном и Северо-Западном. Первичный концентрат Таштагольского рудника поступает на Абагурскую обогатительную фабрику и после вторичного обогащения отправляется на ЕВРАЗ ЗСМК.

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