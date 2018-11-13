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Андрей Парунин утвержден на должность председателя Счетной палаты Екатеринбурга

13 ноябрь 2018 (17:25)

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. Депутаты Екатеринбургской городской думы 13 ноября 2018 года утвердили Андрея Парунина на должность председателя Счетной палаты города. Об этом сообщает пресс-служба ЕГД.

А. Парунин родился 10 февраля 1976 года, имеет высшее образование по специальности «Юриспруденция», окончил высшую школу МВД России. Ранее работал заместителем начальника управления ФКУ «Уральское окружное управление материально-технического снабжения МВД России», откуда в последствии вышел на пенсию.

Андрей Парунин приступает к обязанностям председателя Счетной палаты с 14 ноября 2018 года.

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