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Андрей Парунин утвержден на должность председателя Счетной палаты Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. Депутаты Екатеринбургской городской думы 13 ноября 2018 года утвердили Андрея Парунина на должность председателя Счетной палаты города. Об этом сообщает пресс-служба ЕГД.



А. Парунин родился 10 февраля 1976 года, имеет высшее образование по специальности «Юриспруденция», окончил высшую школу МВД России. Ранее работал заместителем начальника управления ФКУ «Уральское окружное управление материально-технического снабжения МВД России», откуда в последствии вышел на пенсию.



Андрей Парунин приступает к обязанностям председателя Счетной палаты с 14 ноября 2018 года.

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