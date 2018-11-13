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Законопроект о бюджете Свердловской области на 2019 год и плановый период принят в первом чтении

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. Законопроект о бюджете Свердловской области на 2019 год и плановый период принят 13 ноября в первом чтении депутатами Заксобрания региона. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Основные параметры бюджета Свердловской области на 2019 год включают доходы в размере 239,2 млрд руб., на 25,5 млрд руб. выше первоначально утвержденного прогноза на 2018 год в связи с ростом макроэкономических показателей. Расходы составят 245,7 млрд руб. Дефицит сокращен почти вдвое — до 6,5 млрд руб. Дорожный фонд вырос на 17% и составил 14,8 млрд руб. Межбюджетные трансферты муниципалитетам запланированы в объеме 98 млрд руб., доходы территорий увеличены на 5,8 млрд руб. за счет дополнительных процентов отчислений от налогов.



В структуре расходов областного бюджета 164,3 млрд руб. составляют расходы на социальную сферу: на социальную политику 70,5 млрд руб., на образование — 65,2 млрд руб., на здравоохранение — 22,2 млрд, на физическую культуру и спорт — 3,3 млрд руб., на культуру — 3,1 млрд.



Как уточнила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, общий объем безвозмездных поступлений на 2019 год из федерального бюджета планируется в сумме 14,9 млрд руб., однако, учитывая, что Свердловская область обозначила свое участие практически во всех национальных проектах, регион может получить дополнительные средства.



С 14 ноября планируется работа временной согласительной комиссии по бюджету Законодательного собрания Свердловской области и созданных ею рабочих групп.

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