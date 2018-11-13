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Чистый спрос населения России на наличную иностранную валюту в сентябре вырос на 18%

УрБК, Москва, 13.11.2018. Чистый спрос населения России на наличную иностранную валюту в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 18% и составил 3 млрд долл. США, сообщается в материалах Банка России.



«В сентябре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 18% и составил 3 млрд долл. США. При этом, как и в предыдущие два месяца, рост чистого спроса был в первую очередь обусловлен ростом чистого спроса на доллары США», — сообщает регулятор.



Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с августом снизился на 2% и составил 6,2 млрд долл. США. Его объем был больше, чем в сентябре 2016 и 2017 годов, на 2% и 7% соответственно, указывает ЦБ.



Спрос населения на доллары США в сентябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменился, на европейскую валюту — сократился на 6%, составив соответственно 4,4 и 1,8 млрд долл. США. В результате доля долларов США в структуре совокупного спроса по сравнению с августом возросла на один процентный пункт и составила 70%, доля европейской валюты снизилась с 29% до 28%.



По данным Банка России, в сентябре объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках уменьшился по сравнению с августом на 3% — до 3,2 млрд долл. США. Средний размер сделки по покупке увеличился на 6% и составил 1,597 тыс. долл. США.



Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в сентябре 2018 года по сравнению с августом снизилось на 16% и составило 3,2 млрд долл. США. Объем совокупного предложения был меньше, чем в сентябре 2016 и 2017 годов, на 15% и 8% соответственно, говорится в материалах ЦБ.

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