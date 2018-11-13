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Свердловская область лидирует на Урале по числу пользователей сервиса «МегаФон.Книги»
13 ноябрь 2018 (15:40)
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. На Урале выросло число пользователей сервиса «МегаФон.Книги»: жители региона стали бережнее относиться к природе и заменили бумажные книги виртуальными. Об этом сообщает пресс-служба компании «МегаФон».
По данным сервиса «МегаФон.Книги», активнее включились в процесс представительницы прекрасного пола, которых среди мобильных читателей на 64% больше, чем мужчин.
«По количеству онлайн-чтецов лидирует Свердловская область, здесь проживает в 3 раза больше книгочеев, чем в Челябинской и Тюменской областях. Самый заядлый книголюб живет на севере Большого Урала — в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, за месяц он прочитал 37 произведений. Знакомиться с литературой пользователи мобильной библиотеки предпочитают в утреннее время — до 10.00 и в вечернее — после 18.00. Этих людей называют либрокубикуларисты — те, кто любит почитать, лежа в постели. Чаще других книги открывают на смартфонах фирм Apple, Samsung и Xiaomi», — рассказали в пресс-службе.
В основном уральцы читают фэнтези, любовные романы, книги по психологии и саморазвитию, детективы и современную российскую прозу. Самыми популярными произведениями российских авторов в октябре стали: «Тайные виды на гору Фудзи» Виктора Пелевина, «Чужая Земля» Олега Дивова и «S-T-I-K-S. Существование» Артема Каменистова. «Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо» Марка Мэнсона, «Подсознание может всё!» Джона Кехо и «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» Джо Диспенза — вошли в топ-3 книг зарубежных авторов.
Бумажные книги занимают много места, их неудобно брать в поездку и невозможно читать без освещения. Закономерно, что на фоне уменьшения печатных тиражей рынок электронных и аудиокниг продолжает расти. Согласно исследованию ВЦИОМ, чаще в цифровом формате россияне предпочитают читать новости — 67% от числа опрошенных, и профессиональную литературу — так ответили 42% респондентов. Удобный шрифт, настраиваемые режимы, небольшой размер — гаджеты более универсальны и практичнее для чтения в свободную минутку.
«По мнению ученых, даже полчаса чтения в день могут благоприятно сказаться на продолжительности жизни. Чтобы оздоровление было комфортным и не ударило по карману, достаточно подключить «МегаФон.Книги» — многотысячную онлайн-библиотеку. Здесь хранится свыше 100 тыс. произведений, а также можно приобрести более 250 тыс. электронных и 20 тыс. аудиокниг в полном каталоге «ЛитРес» со скидкой 20%», — отмечает директор по продажам на массовом рынке «МегаФон» на Урале Александр Малов.
При первом подключении в течение 7 дней доступ к тысячам книг бесплатный, включается с помощью команды *424*4#. С 8-го дня стоимость составит 7 руб. в день.
По данным сервиса «МегаФон.Книги», активнее включились в процесс представительницы прекрасного пола, которых среди мобильных читателей на 64% больше, чем мужчин.
«По количеству онлайн-чтецов лидирует Свердловская область, здесь проживает в 3 раза больше книгочеев, чем в Челябинской и Тюменской областях. Самый заядлый книголюб живет на севере Большого Урала — в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, за месяц он прочитал 37 произведений. Знакомиться с литературой пользователи мобильной библиотеки предпочитают в утреннее время — до 10.00 и в вечернее — после 18.00. Этих людей называют либрокубикуларисты — те, кто любит почитать, лежа в постели. Чаще других книги открывают на смартфонах фирм Apple, Samsung и Xiaomi», — рассказали в пресс-службе.
В основном уральцы читают фэнтези, любовные романы, книги по психологии и саморазвитию, детективы и современную российскую прозу. Самыми популярными произведениями российских авторов в октябре стали: «Тайные виды на гору Фудзи» Виктора Пелевина, «Чужая Земля» Олега Дивова и «S-T-I-K-S. Существование» Артема Каменистова. «Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо» Марка Мэнсона, «Подсознание может всё!» Джона Кехо и «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» Джо Диспенза — вошли в топ-3 книг зарубежных авторов.
Бумажные книги занимают много места, их неудобно брать в поездку и невозможно читать без освещения. Закономерно, что на фоне уменьшения печатных тиражей рынок электронных и аудиокниг продолжает расти. Согласно исследованию ВЦИОМ, чаще в цифровом формате россияне предпочитают читать новости — 67% от числа опрошенных, и профессиональную литературу — так ответили 42% респондентов. Удобный шрифт, настраиваемые режимы, небольшой размер — гаджеты более универсальны и практичнее для чтения в свободную минутку.
«По мнению ученых, даже полчаса чтения в день могут благоприятно сказаться на продолжительности жизни. Чтобы оздоровление было комфортным и не ударило по карману, достаточно подключить «МегаФон.Книги» — многотысячную онлайн-библиотеку. Здесь хранится свыше 100 тыс. произведений, а также можно приобрести более 250 тыс. электронных и 20 тыс. аудиокниг в полном каталоге «ЛитРес» со скидкой 20%», — отмечает директор по продажам на массовом рынке «МегаФон» на Урале Александр Малов.
При первом подключении в течение 7 дней доступ к тысячам книг бесплатный, включается с помощью команды *424*4#. С 8-го дня стоимость составит 7 руб. в день.
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