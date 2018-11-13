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Официальный курс доллара США вырос на 15 коп., евро снизился на 2 коп.
13 ноябрь 2018 (15:20)
УрБК, Москва, 13.11.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 ноября 2018 года. Курс долл. США вырос на 15,74 коп. до 67,68 руб., курс евро снизился на 1,89 коп. до 76,07 руб.
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