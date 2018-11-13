МЭС Западной Сибири проводит масштабные региональные тренировки специалистов четырех предприятий в ХМАО

Фотографии предоставлены группой по связям с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. В конце сентября в Федеральной сетевой компании (входит в группу «Россети») стартовали учения, направленные на предупреждение системных аварий в сложных погодных условиях и отработку взаимодействия с органами федеральной и региональной власти, причастными организациями. Об этом сообщает группа по связям с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.«Учения в ПАО «ФСК ЕЭС» пройдут в течение трех месяцев в каждом из 8 филиалов компании. За время тренировок на территории России планируется расширить почти 10 тыс. гектаров трасс ЛЭП, работа которых обеспечивает надежное электроснабжение территорий, межрегиональный транзит и выдачу мощности крупнейших электростанций», — говорится в сообщении.В рамках учений филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири проводит масштабные региональные тренировки специалистов четырех предприятий в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.По легенде даны несколько вводных: резкое ухудшение погодных условий, введение режима повышенной готовности в зоне эксплуатационной ответственности предприятия, проведение аварийно-восстановительных работ по расширению просек на зауженных участках во избежание падения деревьев на провода ЛЭП.«В мероприятии по расширению просек ежедневно задействованы 148 человек персонала, 30 единиц техники. Работы ведутся на 44 линиях электропередачи. Они расположены в довольно сложной местности, где преобладают реки и болота, труднопроходимые, смешанные леса, высота деревьев достигает 20 метров. Кроме того, в Западной Сибири уже выпал первый снег. Для прохождения трудных участков энергетики используют специализированную технику — колесные и гусеничные вездеходы. К примеру, используемый в работе грузовой вездеход российского производства на базе снегоболотохода может передвигаться по рекам с крутыми берегами и любому болоту, при этом перевозить груз весом до 1,3 т. А пассажирский вездеход легко передвигается по территории из неустойчивых твердых грунтов и по воде», — отмечают в группе по связям с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.Задача, которая стоит перед энергетиками — расширить просеки на площади участка в 713 га, сохраняя при этом ценные растения, занесенные в Красную книгу, к таким относится кедр сибирский. Ширина охранной зоны линии электропередачи 220 кВ — 25 метров, 500 кВ — 30 метров от крайнего провода слева и справа.Федеральные учения ФСК ЕЭС завершатся 22 декабря, в День энергетика.