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В Екатеринбурге открылось Генеральное консульство Республики Узбекистан
13 ноябрь 2018 (14:22)
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. В Екатеринбурге 13 ноября открылось Генеральное консульство Республики Узбекистан. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Дипмиссия разместилась в здании на Карла Либкнехта, 22.
Генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов сообщил, что консульский округ открывшегося генконсульства включает Свердловскую, Тюменскую, Курганскую, Челябинскую области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Отметим, до сих пор в России работало всего два консульских учреждения Узбекистана — в Москве и Новосибирске.
Дипмиссия разместилась в здании на Карла Либкнехта, 22.
Генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов сообщил, что консульский округ открывшегося генконсульства включает Свердловскую, Тюменскую, Курганскую, Челябинскую области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Отметим, до сих пор в России работало всего два консульских учреждения Узбекистана — в Москве и Новосибирске.
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