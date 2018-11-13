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В Екатеринбурге открылось Генеральное консульство Республики Узбекистан

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. В Екатеринбурге 13 ноября открылось Генеральное консульство Республики Узбекистан. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.



Дипмиссия разместилась в здании на Карла Либкнехта, 22.



Генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов сообщил, что консульский округ открывшегося генконсульства включает Свердловскую, Тюменскую, Курганскую, Челябинскую области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.



Отметим, до сих пор в России работало всего два консульских учреждения Узбекистана — в Москве и Новосибирске.

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