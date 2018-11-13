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Группа ЧТПЗ и Магнитогорский металлургический комбинат провели XXIII координационный совет

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. На площадке Челябинского трубопрокатного завода состоялся XXIII координационный совет Группы ЧТПЗ и ММК по вопросам стратегического сотрудничества. В совещании приняли участие представители коммерческих, производственных, технических, логистических служб компаний, сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



Традиционно стороны подвели итоги работы за год и наметили планы совместного развития на следующий период.



«Магнитка» — давний и надежный поставщик металла для заводов нашей компании. Ежегодно доля стального листа ММК в структуре заказов ЧТПЗ занимает около 50%, рулонного проката — более 70%. Поэтому нам так важно взаимодействие со стратегическим партнером. Постоянная совместная работа трубников и металлургов, конструктивный диалог, регулярные встречи и координационные советы позволяют находить «узкие» места в нашей работе и оперативно реагировать на требования наших ключевых клиентов — компаний ТЭК» — рассказал заместитель генерального директора по стратегическим взаимодействиям Группы ЧТПЗ Александр Голодягин.



«Партнерство ММК и ЧТПЗ способствует не только эффективной работе наших компаний, являющихся крупными уральскими предприятиями реального сектора экономики. Наша совместная работа, в которой особое внимание уделяется вопросам, связанным с качеством произведенной продукции, позволяет на должном уровне выполнять заказы ведущих российских компаний. Значение этих проектов для Уральского региона и в целом для российской экономики трудно переоценить. Следовательно, высоки и требования к производителям всей производственной цепочки — и мы этим требованиям должны соответствовать», — подчеркнул заместитель генерального директора по сбыту ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Николай Лядов.



По итогам координационного совета металлурги и трубники договорились объявить 2019-й Годом качества, особое внимание уделить освоению новой продукции с повышенными эксплуатационными, техническими и качественными характеристиками для совместного участия в крупнейших инфраструктурных проектах. В частности, ЧТПЗ и ММК займутся освоением новых марок листового проката и труб, а также технологиями производства продукции из нержавеющей и коррозионной стали. Следующая встреча запланирована на II квартал 2019 года.

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