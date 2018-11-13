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Свердловский областной суд оставил в силе приговор Николаю Коляде

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. Свердловский областной суд оставил в силе приговор известному театральному деятелю Николаю Коляде, сообщает пресс-служба суда.



Н. Коляда был осужден Кировским районным судом Екатеринбурга по части 1 статьи 264 УК РФ — «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».



Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, также был частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего. Свою вину Николай Коляда не оспаривал, но не согласился с назначенным наказанием и обжаловал приговор в вышестоящей инстанции. В апелляции осужденный просил о замене наказания на судебный штраф и прекращении уголовного преследования. По итогам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд отказал в удовлетворении жалобы осужденного. Приговор вступил в законную силу.



Напомним, что 10 июля 2017 года Н. Коляда, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нарушение ПДД РФ, управляя технически неисправным автомобилем, двигался со скоростью около 50 км/ч. при разрешенной скорости 40 км/ч. При этом на его автомобиле были установлены шины различных моделей, с различным рисунком протектора, ошипованные и неошипованные, что является неисправностью и условием, при котором запрещается эксплуатация транспортного средства.



Не убедившись в безопасности маневра, он не справился с управлением, допустил занос своего автомобиля, тем самым создал опасность для автомобиля, движущегося позади него в попутном направлении. Автомобиль после столкновения отбросило на обочину и в кювет, где он въехал в дерево. В результате его пассажир получил телесные повреждения в виде компрессионного нестабильного перелома грудных позвонков, которые экспертом расценены как повлекшие тяжкий вред здоровью.

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