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«Уральские авиалинии» открывают новый регулярный рейс по маршруту Красноярск — Сочи — Красноярск
13 ноябрь 2018 (13:26)
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый регулярный прямой рейс по маршруту Красноярск — Сочи — Красноярск. Выполнение рейса запланировано на период зимней навигации с 30 декабря 2018 по 31 марта 2019 года, сообщает пресс-служба перевозчика.
Рейс У6-689 вылетает из Красноярска по воскресеньям в 8.45, прилетает в Сочи в 10.55. Время в полете составит 6 часов 10 минут. Обратный рейс У6-690 выполняется по субботам, время вылета из Сочи — 22.00, прилет в Красноярск — 07.25. Время в пути 5 часов 25 минут.
Пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» помимо багажа и ручной клади могут провезти бесплатно один комплект горнолыжного снаряжения весом до 23 кг (кроме тарифа «Промо»).
«В олимпийском Сочи расположены знаменитые горнолыжные комплексы «Альпика», «Горная Карусель», «Газпром» (Лаура) и «Роза-Хутор». Кроме разнообразных по уровню трасс вы можете прокатиться на голубоглазых хаски, окунуться в мир эмоций в аквапарке «Галактика», покататься на коньках по льду катка «Роза Хутор», посетить олимпийские объекты и этнографический парк «Моя Россия», — говорится в сообщении.
Билеты уже в продаже. Приобрести их можно в авиакассах, на официальном сайте www.uralairlines.com, через мобильное приложение Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262. К оплате доступны бонусы программы «Крылья».
Рейс У6-689 вылетает из Красноярска по воскресеньям в 8.45, прилетает в Сочи в 10.55. Время в полете составит 6 часов 10 минут. Обратный рейс У6-690 выполняется по субботам, время вылета из Сочи — 22.00, прилет в Красноярск — 07.25. Время в пути 5 часов 25 минут.
Пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» помимо багажа и ручной клади могут провезти бесплатно один комплект горнолыжного снаряжения весом до 23 кг (кроме тарифа «Промо»).
«В олимпийском Сочи расположены знаменитые горнолыжные комплексы «Альпика», «Горная Карусель», «Газпром» (Лаура) и «Роза-Хутор». Кроме разнообразных по уровню трасс вы можете прокатиться на голубоглазых хаски, окунуться в мир эмоций в аквапарке «Галактика», покататься на коньках по льду катка «Роза Хутор», посетить олимпийские объекты и этнографический парк «Моя Россия», — говорится в сообщении.
Билеты уже в продаже. Приобрести их можно в авиакассах, на официальном сайте www.uralairlines.com, через мобильное приложение Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262. К оплате доступны бонусы программы «Крылья».
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