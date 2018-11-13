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Жители Свердловской области совершили в октябре 5,6 млн операций по картам «Мир»
13 ноябрь 2018 (13:03)
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. В октябре 2018 года по картам «Мир» жители Свердловской области совершили более 5,6 млн межбанковских операций. По сравнению с началом этого года число транзакций увеличилось в два с лишним раза: в январе «Миром» расплачивались 2,4 млн раз. Об этом рассказал в интервью УрБК коммерческий директор платежной системы «Мир» Максим Лазырин.
«Свердловская область — это как раз один из тех регионов нашей страны, жители которого очень часто пользуются картой «Мир». Свердловчане уверенно входят в первую пятерку наиболее активных держателей национальных карт. Но что еще более важно — это тот факт, что большая часть из всех операций приходится на оплату товаров и услуг в торговых терминалах. То есть если в январе этого года 5% операций приходилось на снятие с карт «Мир» наличных, то к концу октября этот показатель находится уже на уровне 4,4% — это даже меньше общероссийского показателя», — отметил Максим Лазырин.
По данным платежной системы, на первом месте среди наиболее популярных трат держателей карт «Мир» в Свердловской области находятся продуктовые магазины, на долю которых приходится 54% от общего количества совершенных в торговых терминалах межбанковских операций. А средний чек в этой категории — 403 руб. На втором месте — кафе и рестораны (8,5%, 332 руб.), а замыкают первую тройку автозаправки (6%, 855 руб.). Также много покупок в регионе совершают в магазинах одежды (4%) и товаров для дома (3%), где свердловчане тратят в среднем 1 713 руб. и 1 462 руб. соответственно.
Подробности читайте в интервью УрБК.
«Свердловская область — это как раз один из тех регионов нашей страны, жители которого очень часто пользуются картой «Мир». Свердловчане уверенно входят в первую пятерку наиболее активных держателей национальных карт. Но что еще более важно — это тот факт, что большая часть из всех операций приходится на оплату товаров и услуг в торговых терминалах. То есть если в январе этого года 5% операций приходилось на снятие с карт «Мир» наличных, то к концу октября этот показатель находится уже на уровне 4,4% — это даже меньше общероссийского показателя», — отметил Максим Лазырин.
По данным платежной системы, на первом месте среди наиболее популярных трат держателей карт «Мир» в Свердловской области находятся продуктовые магазины, на долю которых приходится 54% от общего количества совершенных в торговых терминалах межбанковских операций. А средний чек в этой категории — 403 руб. На втором месте — кафе и рестораны (8,5%, 332 руб.), а замыкают первую тройку автозаправки (6%, 855 руб.). Также много покупок в регионе совершают в магазинах одежды (4%) и товаров для дома (3%), где свердловчане тратят в среднем 1 713 руб. и 1 462 руб. соответственно.
Подробности читайте в интервью УрБК.
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