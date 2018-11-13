Новости дня
В России в 2019 году планируется ввести упрощенную систему оплаты штрафов за нарушение ПДД
13 ноябрь 2018 (12:24)
УрБК, Москва, 13.11.2018. В 2019 году планируется ввести упрощенную систему оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), если сумма не превышает 3 тыс. руб. Это позволит оплатить штраф без возбуждения исполнительного производства, сообщает газета «Коммерсантъ».
Как ожидается, уведомление о получении штрафа будет приходить заказным письмом, через госуслуги или по sms в течение трех дней. Далее ГИБДД запросит у банков сведения о счетах нарушителя. После банк спишет средства со счета в ускоренном режиме. Водитель получит sms или уведомление с сайта госуслуг об оплате. Вся операция займет меньше недели.
Если водитель не успевает за два дня заплатить штраф, например, в 500 руб., то с него снимут 1,5 руб., где 1 тыс. руб. — исполнительский сбор. Он установлен в размере не менее 1 тыс. руб. Под упрощения попадают штрафы за нарушение скорости, выезды на автобусную полосу и парковки под запрещающим знаком.
Как ожидается, уведомление о получении штрафа будет приходить заказным письмом, через госуслуги или по sms в течение трех дней. Далее ГИБДД запросит у банков сведения о счетах нарушителя. После банк спишет средства со счета в ускоренном режиме. Водитель получит sms или уведомление с сайта госуслуг об оплате. Вся операция займет меньше недели.
Если водитель не успевает за два дня заплатить штраф, например, в 500 руб., то с него снимут 1,5 руб., где 1 тыс. руб. — исполнительский сбор. Он установлен в размере не менее 1 тыс. руб. Под упрощения попадают штрафы за нарушение скорости, выезды на автобусную полосу и парковки под запрещающим знаком.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ГИБДД предложила ввести штраф в размере 5 тыс. рублей за опасное вождение
- Правительство РФ одобрило проект о передаче штрафов за нарушение ПДД в дорожные фонды регионов
- Упростилась система оплаты штрафов ГИБДД
- Треть штрафов автолюбители оплачивают через платежные сервисы ОАО «Единый расчетный центр»
- ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» предоставило возможность оплаты административных штрафов ГИБДД через систему «Телебанк»