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В России в 2019 году планируется ввести упрощенную систему оплаты штрафов за нарушение ПДД

УрБК, Москва, 13.11.2018. В 2019 году планируется ввести упрощенную систему оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), если сумма не превышает 3 тыс. руб. Это позволит оплатить штраф без возбуждения исполнительного производства, сообщает газета «Коммерсантъ».



Как ожидается, уведомление о получении штрафа будет приходить заказным письмом, через госуслуги или по sms в течение трех дней. Далее ГИБДД запросит у банков сведения о счетах нарушителя. После банк спишет средства со счета в ускоренном режиме. Водитель получит sms или уведомление с сайта госуслуг об оплате. Вся операция займет меньше недели.



Если водитель не успевает за два дня заплатить штраф, например, в 500 руб., то с него снимут 1,5 руб., где 1 тыс. руб. — исполнительский сбор. Он установлен в размере не менее 1 тыс. руб. Под упрощения попадают штрафы за нарушение скорости, выезды на автобусную полосу и парковки под запрещающим знаком.

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