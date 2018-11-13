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Максимальный размер кэшбэка по программе лояльности системы «Мир» для Свердловской области составляет 15%
13 ноябрь 2018 (12:03)
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. Максимальный размер кэшбэка по программе лояльности платежной системы «Мир» для держателей карт из Свердловской области составляет 15%, даже без учета предложений банков. Об этом рассказал в интервью УрБК коммерческий директор системы «Мир» Максим Лазырин.
«Когда мы запускали программу лояльности, то ориентировались на то, чтобы держатели карт могли найти для себя интересные предложения вне зависимости от того, понадобится ли им купить продукты домой, одежду или спланировать семейный отдых. Поэтому мы прорабатывали предложения во всех сегментах. В Свердловской области на данный момент действуют более двух десятков предложений от наших партнеров. Это крупные сети продуктовых магазинов, сервисы по продаже билетов в кино, магазины для детей, товаров для красоты и спорта. Больше всего предложений представлено пока в сегменте магазинов одежды и аксессуаров», — отметил Максим Лазырин.
Подробности читайте в интервью УрБК.
«Когда мы запускали программу лояльности, то ориентировались на то, чтобы держатели карт могли найти для себя интересные предложения вне зависимости от того, понадобится ли им купить продукты домой, одежду или спланировать семейный отдых. Поэтому мы прорабатывали предложения во всех сегментах. В Свердловской области на данный момент действуют более двух десятков предложений от наших партнеров. Это крупные сети продуктовых магазинов, сервисы по продаже билетов в кино, магазины для детей, товаров для красоты и спорта. Больше всего предложений представлено пока в сегменте магазинов одежды и аксессуаров», — отметил Максим Лазырин.
Подробности читайте в интервью УрБК.
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