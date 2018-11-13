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Депутаты Госдумы хотят забрать невостребованные вклады в бюджет
13 ноябрь 2018 (11:23)
УрБК, Москва, 13.11.2018. Депутаты Госдумы изучают предложения передавать в бюджет невостребованные банковские вклады, пишет РИА «Новости» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
По его словам, объем «зависших» средств на счетах «спящих» клиентов оценивается в миллиарды рублей.
«Также данная участь может коснуться средств номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют, соответственно, не получают дивиденды. Суть заключается в том, чтобы определиться с этими ресурсами», — пояснил А. Аксаков.
При этом он отметил, что остается ряд дискуссионных вопросов, например, создавать ли специальный государственный фонд для аккумулирования данных средств.
«Есть предложения оформленные, уже и просчитанные. В следующем году плотно займемся, сейчас завершим, что у нас накопилось. Надо со всеми поработать, но, скорее всего, инициатива будет исходить от депутатов», — резюмировал А. Аксаков.
По его словам, объем «зависших» средств на счетах «спящих» клиентов оценивается в миллиарды рублей.
«Также данная участь может коснуться средств номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют, соответственно, не получают дивиденды. Суть заключается в том, чтобы определиться с этими ресурсами», — пояснил А. Аксаков.
При этом он отметил, что остается ряд дискуссионных вопросов, например, создавать ли специальный государственный фонд для аккумулирования данных средств.
«Есть предложения оформленные, уже и просчитанные. В следующем году плотно займемся, сейчас завершим, что у нас накопилось. Надо со всеми поработать, но, скорее всего, инициатива будет исходить от депутатов», — резюмировал А. Аксаков.
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