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Президент РФ ввел уголовную ответственность за фиктивную регистрацию мигрантов в нежилых помещениях

УрБК, Москва, 13.11.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фиктивную постановку иностранных граждан на учет в нежилых помещениях. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.



Изменения внесены в статью 322 Уголовного Кодекса. Из документа следует, что фиктивной постановкой на учет является осуществление миграционного учета на основании ложных сведений и недостоверных документов. Отмечается, что к уголовной ответственности будут привлекать, если иностранец был поставлен на учет в помещении, где он не намерен жить, или если принимающая сторона не собирается предоставлять ему это помещение.



Помимо этого, закон также вводит уголовную ответственность за постановку мигрантов или лиц без гражданства на учет «по месту пребывания по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную деятельность».



За нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тыс. руб., либо лишение свободы на срок до трех лет.

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