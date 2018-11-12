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В Екатеринбурге будут судить сотрудника полиции, обвиняемого в контрабанде анаболических стероидов

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2018. Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника полиции. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, зимой 2018 года обвиняемый, являясь начальником конвоя роты УМВД России по Екатеринбургу, на зарегистрированном в Республике Беларусь сайте заказал 60 ампул тестостерона пропионата (эфир сильнодействующего вещества).



Мужчина занимался физкультурой, и для набора мышечной массы решил приобрести препарат. Между тем сотрудник полиции в силу своей профессиональной деятельности и уровня образования достоверно знал о том, что заказанное им сильнодействующее вещество запрещено к обороту в Российской Федерации и перемещению через границу.



Обвиняемый оплатил заказ в отделении банка, после чего с территории Республики Беларусь в Екатеринбург была направлена посылка на его имя с шестью коробками тестостерона пропионата. Он отслеживал передвижение заказа посредством интернета, а также с этой целью неоднократно обращался в отделение Почты России.



В марте 2018 года посылка с сильнодействующим веществом пересекла границу РФ и была получена обвиняемым в почтовом отделении, возле которого он был задержан сотрудниками Управления ФСБ по Свердловской области.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.

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