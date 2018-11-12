Новости дня
За 10 месяцев российские авиакомпании увеличили пассажирские перевозки на 10,4%
12 ноябрь 2018 (17:53)
УрБК, Москва, 12.11.2018. В январе-октябре 2018 года авиакомпании перевезли 99,2 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10,4%. Пассажирооборот увеличился до 243,8 млрд пассажирокилометров, рост — 10,3%. Об этом сообщается на сайте Росавиации.
В октябре 2018 года авиаперевозчики обслужили 10 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12,6%. Пассажирооборот составил 24,4 млрд пассажирокилометров, рост — 11,4%. Процент занятости кресел и коммерческой загрузки остался на уровне октября 2017 года — 82% и 70,7% соответственно.
Процент занятости кресел увеличился на 0,7 п.п., до 84,5%,а процент коммерческой загрузки — на 1,4 п.п., до 71,6%.
В октябре 2018 года авиаперевозчики обслужили 10 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12,6%. Пассажирооборот составил 24,4 млрд пассажирокилометров, рост — 11,4%. Процент занятости кресел и коммерческой загрузки остался на уровне октября 2017 года — 82% и 70,7% соответственно.
Процент занятости кресел увеличился на 0,7 п.п., до 84,5%,а процент коммерческой загрузки — на 1,4 п.п., до 71,6%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В январе-сентябре российские авиакомпании увеличили объем перевозки пассажиров на 10%
- В марте 2018 года российские авиакомпании перевезли почти на 12% больше пассажиров
- Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров в январе-феврале на 12,6%
- Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров почти на 15% за последние полгода
- В I полугодии 2012 года российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 16,2%