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За 10 месяцев российские авиакомпании увеличили пассажирские перевозки на 10,4%

УрБК, Москва, 12.11.2018. В январе-октябре 2018 года авиакомпании перевезли 99,2 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10,4%. Пассажирооборот увеличился до 243,8 млрд пассажирокилометров, рост — 10,3%. Об этом сообщается на сайте Росавиации.



В октябре 2018 года авиаперевозчики обслужили 10 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12,6%. Пассажирооборот составил 24,4 млрд пассажирокилометров, рост — 11,4%. Процент занятости кресел и коммерческой загрузки остался на уровне октября 2017 года — 82% и 70,7% соответственно.



Процент занятости кресел увеличился на 0,7 п.п., до 84,5%,а процент коммерческой загрузки — на 1,4 п.п., до 71,6%.

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