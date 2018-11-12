Новости дня

За 10 месяцев российские авиакомпании увеличили пассажирские перевозки на 10,4%

12 ноябрь 2018 (17:53)

УрБК, Москва, 12.11.2018. В январе-октябре 2018 года авиакомпании перевезли 99,2 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10,4%. Пассажирооборот увеличился до 243,8 млрд пассажирокилометров, рост — 10,3%. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

В октябре 2018 года авиаперевозчики обслужили 10 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12,6%. Пассажирооборот составил 24,4 млрд пассажирокилометров, рост — 11,4%. Процент занятости кресел и коммерческой загрузки остался на уровне октября 2017 года — 82% и 70,7% соответственно.

Процент занятости кресел увеличился на 0,7 п.п., до 84,5%,а процент коммерческой загрузки — на 1,4 п.п., до 71,6%.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: