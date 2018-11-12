Кризис
ЛУКОЙЛ потерял 8,5 млрд рублей на АЗС от сдерживания топливных цен
12 ноябрь 2018 (17:47)
ЛУКОЙЛ оценивает свои потери от сдерживания розничных цен за последние четыре месяца, с момента их заморозки в конце мая, в 8,5 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление главы компании Вагита Алекперова.
По словам В. Алекперова, ЛУКОЙЛ подписал соглашение о заморозке мелкооптовых цен, которое вступило в силу задним числом — с 1 ноября. Пока, учитывая высокие цены на нефть и относительно слабый курс рубля, субсидирование внутренних цен на топливо обходится ЛУКОЙЛу сравнительно дешево — в пределах нескольких процентов от чистой прибыли.
«Мы, конечно, несем убытки в розничном рынке, как и все производители. Сегодня наши потери, мы посчитали, за четыре месяца стабилизации топливного рынка, это упущенная выгода, где-то в объеме 8,5 млрд руб.», — сказал он журналистам в кулуарах конференции ADIPEC в Абу-Даби.
По словам В. Алекперова, ЛУКОЙЛ подписал соглашение о заморозке мелкооптовых цен, которое вступило в силу задним числом — с 1 ноября. Пока, учитывая высокие цены на нефть и относительно слабый курс рубля, субсидирование внутренних цен на топливо обходится ЛУКОЙЛу сравнительно дешево — в пределах нескольких процентов от чистой прибыли.
«Мы, конечно, несем убытки в розничном рынке, как и все производители. Сегодня наши потери, мы посчитали, за четыре месяца стабилизации топливного рынка, это упущенная выгода, где-то в объеме 8,5 млрд руб.», — сказал он журналистам в кулуарах конференции ADIPEC в Абу-Даби.
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