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ЛУКОЙЛ потерял 8,5 млрд рублей на АЗС от сдерживания топливных цен

УрБК, Москва, 12.11.2018. ЛУКОЙЛ оценивает свои потери от сдерживания розничных цен за последние четыре месяца, с момента их заморозки в конце мая, в 8,5 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление главы компании Вагита Алекперова.



По словам В. Алекперова, ЛУКОЙЛ подписал соглашение о заморозке мелкооптовых цен, которое вступило в силу задним числом — с 1 ноября. Пока, учитывая высокие цены на нефть и относительно слабый курс рубля, субсидирование внутренних цен на топливо обходится ЛУКОЙЛу сравнительно дешево — в пределах нескольких процентов от чистой прибыли.



«Мы, конечно, несем убытки в розничном рынке, как и все производители. Сегодня наши потери, мы посчитали, за четыре месяца стабилизации топливного рынка, это упущенная выгода, где-то в объеме 8,5 млрд руб.», — сказал он журналистам в кулуарах конференции ADIPEC в Абу-Даби.

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