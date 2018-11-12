Уральцы оценили работу экологов-атомщиков

Фотография с сайта Росатома

Представители Уральского региона приняли участие в технотуре на Нововоронежскую АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Госкорпорации «Росатом»). Он состоялся в рамках первой российско-венгерской экологической экспедиции, в состав которой вошли представители администрации Нововоронежа, общественных организаций и СМИ, а также зарубежные эксперты. Участники мероприятия убедились в высокой квалификации персонала атомной станции и эффективности проводимой работы в сфере охраны окружающей среды.«Международный формат проведения общественных экологических проверок атомных станций — эффективный инструмент, позволяющий дать независимую оценку экологической безопасности работы АЭС российского дизайна. Кроме того, это хорошая возможность сформировать атмосферу информационной открытости между общественностью и атомщиками как в России, так и в Венгрии», — сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.Как сообщает пресс-служба атомной станции, российско-венгерский проект был реализован концерном «Росэнергоатом» совместно с общественным советом ГК «Росатом», Фондом «Ассоциация территорий атомных электростанций», АЭС «Пакш» (Венгрия) и Межрегиональным экологическим движением «Ока». В рамках проекта представители движения «Ока» и сотрудники АЭС «Пакш» встретились с руководством и специалистами Нововоронежской АЭС, посетили инновационный энергоблок атомной станции, полномасштабный тренажер учебно-тренировочного пункта и социальные объекты Нововоронежа.«Сегодня мы посетили Нововоронежскую АЭС и были поражены высокой технологичностью данного объекта и квалификацией персонала. Нас также очень впечатлил высокий уровень безопасности атомной станции. Если госкорпорация «Росатом» будет продолжать проводить мероприятия по информированию общественности о своей деятельности, мы будем это только приветствовать», — отметил председатель экспертной комиссии общественной экологической экспертизы, президент Российского «Зелёного Креста» Сергей Барановский.В городе члены межрегиональной общественной экологической организации «Ока» провели социологический опрос населения, дозиметрические и метеорологические измерения. По словам уральцев, участвовавших в технотуре, природоохранные службы атомной станции продемонстрировали высокую компетентность и эффективность своей работы.«Организацией «Ока», представители которой участвовали в экологической экспедиции на Нововоронежскую АЭС, проделана большая работа. Они провели открытые замеры радиационного фона в присутствии членов венгерской делегации, также проанализировали экологическую обстановку в районе Нововоронежской АЭС в сравнении с аналогичной обстановкой в районе других атомных станций в РФ. Меры, принимаемые руководством АЭС для обеспечения безопасности технологических процессов на станции, признаны достаточными», — рассказал старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Василий Матейчук.«Могу сказать, что экологическая ситуация в регионе присутствия атомной электростанции даже лучше, чем там, где подобных предприятий нет. Замеры показали, что в некоторых местах радиационный фон ниже, чем биологический, природный. Я был приятно удивлен, что экологи АЭС работают на таком высоком уровне», — отметил участник технотура из Челябинска, получатель гранта в рамках проекта «Зеленый квадрат» Артур Лильбок.По его словам, подобные технотуры имеют большое значение для просвещения населения. Побывав на таких мероприятиях, люди понимают, что атомные станции безопасны для окружающей среды, не нарушают биологический баланс на территории своего присутствия.