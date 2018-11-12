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Мусорный аргумент в суде
12 ноябрь 2018 (16:38)
Руководство ЕМУП «Спецавтобаза» прогнозирует уже через месяц коллапс в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Екатеринбурга. Об этом руководитель предприятия Сергей Пономарев заявил в ходе встречи с депутатами Екатеринбургской гордумы. По его словам, причиной коллапса может стать судебное решение о запрете ЕМУП «Спецавтобаза» заключать с потребителями новые договоры на оказание услуг по обращению с отходами.
С. Пономарев отметил, что на сегодняшний день клиентская база образователей мусора включает в себя 36 тыс. юридических лиц и собственников нежилых помещений, а также около 480 тыс. собственников индивидуального жилья. На 7 ноября получена только 1 тыс. 271 заявка на заключение договора на вывоз мусора от юридических лиц. Если ситуация не изменится, с 1 января 2019 года компаниям придется осуществлять вывоз мусора за свой счет.
«Надо до 1 января развязать этот клубок. Если не успеть, то с этой даты транспортники будут возить мусор за свой счет. Ресурсов хватит примерно на месяц», — пояснил С. Пономарев.
По его словам, 70% вывоза мусора приходится на долю ООО «ТрансСервис» (подрядная организация — прим. ред.), 20% — «Спецавтобаза» и 10% — все остальные перевозчики.
«Я разговаривал с «ТрансСервисом», и они мне сказали — на месяц-полтора ресурсов хватит», — рассказал С. Пономарев.
Таким образом, ситуация с иском «Рифея», по словам руководителя «Спецавтобазы», приводит к тому, что в начале февраля 2019 года екатеринбуржцы могут погрязнуть в невывезенном мусоре. Слабым утешением прозвучала мысль, что пока вопрос с подрядчиком не решен, с населения деньги за вывоз мусора брать не будут.
Сроки решения ситуации, по словам Сергея Пономарева, не ограничиваются одним-двумя месяцами. Дата утверждения нового тарифа назначена на 6 декабря 2018 года. И с этим, скорее всего, не возникнет проблем, поскольку областным властям не выгодно затягивать решение мусорного вопроса.
Но в случае, если встречный иск «Спецавтобазы» к «Рифею» будет отклонен, а «Рифей» выиграет свое дело о признании недействительным конкурса по отбору регионального оператора, то вопрос с вывозом мусора будет подвешен в воздухе.
По мнению руководителя «Спецавтобазы», это приведет к тому, что его предприятие сможет выполнять свои обязанности еще несколько месяцев, так как на решение суда можно подать апелляцию. В случае же окончательного вердикта министерству энергетики и ЖКХ придется объявлять новый конкурс, и до его окончания обязанности оператора должен выполнять предыдущий. На это все уйдет около 5 месяцев.
Возникает вопрос, если сложится такая юридическая коллизия, то позволит ли она «Спецавтобазе» на законных основаниях заключать договора с образователями мусора и собирать с них деньги?
Вариантов развития два. Первый — благоприятный: «Спецавтобазе» могут вновь разрешить заключать договора, тогда до момента объявления победителя конкурса она будет собирать с населения деньги и вывозить мусор. Второй — катастрофический: за время судебных перипетий у «Спецавтобазы» закончатся средства, ее подрядчики не получат заработанные деньги, а затем подадут на оператора в суд, и он войдет в процедуру банкротства. В результате мусор вывозить никто не будет.
Эксперты полагают, что текущая риторика главы «Спецавтобазы», как и прошедшая экскурсия депутатов гордумы и журналистов на мусорный полигон, — это попытка привлечь общественное внимание, возможно, определенным образом оказать давление на арбитражный суд, напугав горожан мусорным коллапсом.
Отчасти план сработал, поскольку по итогам экскурсии депутаты городской думы Екатеринбурга выразили полную поддержку позиции главы «Спецавтобазы», но в ответ на прямой вопрос, в чем будет заключаться поддержка, ответили, что рассмотрят любые полезные инициативы.
Учитывая, что основной конкурент «Спецавтобазы» — компания «Рифей» — также настроена достаточно серьезно и готова идти в конфликте до конца, екатеринбуржцы могут уже в конце января 2018 года увидеть горы мусора на месте контейнерных площадок. Так, жители Екатеринбурга и еще 33 муниципальных образований на Юго-Востоке Свердловской области стали заложниками хозяйственного спора двух мусорщиков.
С. Пономарев отметил, что на сегодняшний день клиентская база образователей мусора включает в себя 36 тыс. юридических лиц и собственников нежилых помещений, а также около 480 тыс. собственников индивидуального жилья. На 7 ноября получена только 1 тыс. 271 заявка на заключение договора на вывоз мусора от юридических лиц. Если ситуация не изменится, с 1 января 2019 года компаниям придется осуществлять вывоз мусора за свой счет.
«Надо до 1 января развязать этот клубок. Если не успеть, то с этой даты транспортники будут возить мусор за свой счет. Ресурсов хватит примерно на месяц», — пояснил С. Пономарев.
По его словам, 70% вывоза мусора приходится на долю ООО «ТрансСервис» (подрядная организация — прим. ред.), 20% — «Спецавтобаза» и 10% — все остальные перевозчики.
«Я разговаривал с «ТрансСервисом», и они мне сказали — на месяц-полтора ресурсов хватит», — рассказал С. Пономарев.
Таким образом, ситуация с иском «Рифея», по словам руководителя «Спецавтобазы», приводит к тому, что в начале февраля 2019 года екатеринбуржцы могут погрязнуть в невывезенном мусоре. Слабым утешением прозвучала мысль, что пока вопрос с подрядчиком не решен, с населения деньги за вывоз мусора брать не будут.
Сроки решения ситуации, по словам Сергея Пономарева, не ограничиваются одним-двумя месяцами. Дата утверждения нового тарифа назначена на 6 декабря 2018 года. И с этим, скорее всего, не возникнет проблем, поскольку областным властям не выгодно затягивать решение мусорного вопроса.
Но в случае, если встречный иск «Спецавтобазы» к «Рифею» будет отклонен, а «Рифей» выиграет свое дело о признании недействительным конкурса по отбору регионального оператора, то вопрос с вывозом мусора будет подвешен в воздухе.
По мнению руководителя «Спецавтобазы», это приведет к тому, что его предприятие сможет выполнять свои обязанности еще несколько месяцев, так как на решение суда можно подать апелляцию. В случае же окончательного вердикта министерству энергетики и ЖКХ придется объявлять новый конкурс, и до его окончания обязанности оператора должен выполнять предыдущий. На это все уйдет около 5 месяцев.
Возникает вопрос, если сложится такая юридическая коллизия, то позволит ли она «Спецавтобазе» на законных основаниях заключать договора с образователями мусора и собирать с них деньги?
Вариантов развития два. Первый — благоприятный: «Спецавтобазе» могут вновь разрешить заключать договора, тогда до момента объявления победителя конкурса она будет собирать с населения деньги и вывозить мусор. Второй — катастрофический: за время судебных перипетий у «Спецавтобазы» закончатся средства, ее подрядчики не получат заработанные деньги, а затем подадут на оператора в суд, и он войдет в процедуру банкротства. В результате мусор вывозить никто не будет.
Эксперты полагают, что текущая риторика главы «Спецавтобазы», как и прошедшая экскурсия депутатов гордумы и журналистов на мусорный полигон, — это попытка привлечь общественное внимание, возможно, определенным образом оказать давление на арбитражный суд, напугав горожан мусорным коллапсом.
Отчасти план сработал, поскольку по итогам экскурсии депутаты городской думы Екатеринбурга выразили полную поддержку позиции главы «Спецавтобазы», но в ответ на прямой вопрос, в чем будет заключаться поддержка, ответили, что рассмотрят любые полезные инициативы.
Учитывая, что основной конкурент «Спецавтобазы» — компания «Рифей» — также настроена достаточно серьезно и готова идти в конфликте до конца, екатеринбуржцы могут уже в конце января 2018 года увидеть горы мусора на месте контейнерных площадок. Так, жители Екатеринбурга и еще 33 муниципальных образований на Юго-Востоке Свердловской области стали заложниками хозяйственного спора двух мусорщиков.
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