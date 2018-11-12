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Standard & Poor’s считает российскую систему муниципальных финансов неустойчивой

УрБК, Москва, 12.11.2018. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings оценивает российскую систему региональных (муниципальных) финансов как неустойчивую и несбалансированную, при этом отмечая улучшающуюся тенденцию ее развития, пишет «Интерфакс».



Среди позитивных факторов агентство указывает достаточный уровень раскрытия информации и надежность данных о бюджетных показателях и долговой нагрузке, институционализированный процесс планирования бюджета, а также доступность поддержки от федерального правительства.



Негативное влияние на показатели регионов оказывают «низкая предсказуемость и частые изменения механизма налогообложения», отмечается в сообщении S&P GR. Низкая способность регионов влиять на политику федерального правительства в отношении региональных финансов также входит в число отрицательных факторов.



Кроме того, агентство в качестве негативных моментов отмечает «высокую вертикальную и горизонтальную несбалансированность доходов и расходов, слабое выравнивание бюджетов и низкую предсказуемость перечислений из федерального бюджета». Фискальные правила для региональных и местных органов власти (РМОВ) не предотвращают накапливания высокой задолженности, высоких дефицитов и несвоевременных платежей по долгу, полагают аналитики.



«В течение последнего экономического цикла федеральное правительство увеличило поддержку сектору РМОВ. В связи с увеличением дефицита региональных бюджетов в 2013-2014 году и ростом долговой нагрузки правительство начало предоставлять льготные бюджетные кредиты по ставке 0,1% годовых и кредитные линии казначейства, которые позволяют РМОВ пополнять запасы ликвидности. Эта поддержка не всегда была достаточной и своевременной, но она позволила РМОВ сократить расходы на обслуживание и погашение долга и снизить давление на показатели ликвидности», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет агентства.



Начиная с 2017 года в целях поддержки доходов бюджетов более слабых регионов была увеличена доля межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет централизации 1% поступлений от налога на прибыль предприятий. Кроме того, ужесточение бюджетной дисциплины и меры по консолидации бюджета способствовали улучшению показателей балансов бюджетов регионов в 2015-2017 году и стабилизации объема долга.



«Мы полагаем, что правительство учло опыт реализации указов президента 2012 года, которые предусматривали увеличение социальных расходов. В указах президента 2018 года основной акцент делается на капитальные расходы, которые, как ожидается, будут финансироваться главным образом из федерального бюджета», — сообщается в пресс-релизе.



Аналитики агентства полагают, что в среднесрочной перспективе, несмотря на давление на расходную часть бюджета и низкие темпы экономического роста, позитивное влияние на баланс доходов и расходов региональных бюджетов могут оказать последовательное соблюдение бюджетной дисциплины и дальнейшая поддержка со стороны государства.

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