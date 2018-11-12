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Официальный курс доллара США вырос на 67 коп., евро — на 28 коп.
12 ноябрь 2018 (15:30)
УрБК, Москва, 12.11.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 ноября 2018 года. Курс долл. США вырос на 67,41 коп. до 67,52 руб., курс евро — на 28,5 коп. до 76,09 руб.
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