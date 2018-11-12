Кризис
Основной спрос на теневые финансовые услуги в России в I полугодии обеспечили строительство и торговля
12 ноябрь 2018 (14:58)
Лидерами среди секторов российской экономики, формировавших спрос на теневые финансовые услуги в I полугодии 2018 года, являются оптово-розничная торговля (строительными и промышленными товарами — 20%, товарами народного потребления — 13%), строительство (30%), услуги, кроме логистики (21%). Такие данные опубликованы на официальном сайте Центробанка.
Также 9% в общем объеме спроса на теневые услуги приходится на производство, 6% — на логистические услуги.
При этом 53% сомнительных операций по обналичиванию денежных средств в I полугодии приходятся на выдачи со счетов физлиц, 42% — юрлиц, 4% — индивидуальных предпринимателей. Лишь 1% составляют выдачи по сделкам с ценными бумагами.
Среди сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж наибольшую долю (28%) занимает авансирование импорта товаров.
Также 9% в общем объеме спроса на теневые услуги приходится на производство, 6% — на логистические услуги.
При этом 53% сомнительных операций по обналичиванию денежных средств в I полугодии приходятся на выдачи со счетов физлиц, 42% — юрлиц, 4% — индивидуальных предпринимателей. Лишь 1% составляют выдачи по сделкам с ценными бумагами.
Среди сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж наибольшую долю (28%) занимает авансирование импорта товаров.
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