Кризис

Основной спрос на теневые финансовые услуги в России в I полугодии обеспечили строительство и торговля

Лидерами среди секторов российской экономики, формировавших спрос на теневые финансовые услуги в I полугодии 2018 года, являются оптово-розничная торговля (строительными и промышленными товарами — 20%, товарами народного потребления — 13%), строительство (30%), услуги, кроме логистики (21%). Такие данные опубликованы на официальном сайте Центробанка.



Также 9% в общем объеме спроса на теневые услуги приходится на производство, 6% — на логистические услуги.



При этом 53% сомнительных операций по обналичиванию денежных средств в I полугодии приходятся на выдачи со счетов физлиц, 42% — юрлиц, 4% — индивидуальных предпринимателей. Лишь 1% составляют выдачи по сделкам с ценными бумагами.



Среди сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж наибольшую долю (28%) занимает авансирование импорта товаров.

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