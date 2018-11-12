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За 9 месяцев средняя цена на вторичное жилье в Екатеринбурге выросла на 2,9%

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2018. По итогам девяти месяцев текущего года средняя стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросла на 2,9%, до 66 975 руб. за кв. м. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний SRG, которая проанализировала динамику средней стоимости вторичного рынка жилой недвижимости.



В целом по России по итогам первых трех кварталов текущего года рынок жилья в городах-миллионниках в основном демонстрирует рост средней стоимости «квадрата». Лидирующие позиции занимают Казань (+7,8%), Новосибирск (+5,6%) и Санкт-Петербург (+4,9%). По темпу роста Екатеринбург занимает 7 место среди 193 городов, участвовавших в исследовании.



Совсем иная ситуация в Москве, Челябинске и Ростове-на-Дону — там за первые три квартала 2018 года наметилась отрицательная динамика. Наиболее ощутимый спад зафиксирован в столице: цены на жилье в Москве снизились на 2,4% (до 165 029 руб. за кв. м. в сентябре 2018 года). В Челябинске и в Ростове-на-Дону отрицательная динамика по итогам трех кварталов составила менее 1% — 0,8% и 0,5% соответственно.



Вместе с тем максимальный темп роста цен на жилую недвижимость с января по сентябрь 2018 года показали далеко не миллионники, а такие города, как Хабаровск, Хасавюрт, Находка, Артем, Комсомольск-на-Амуре и Владивосток.



«Если анализировать в целом динамику цен по стране, можно сделать вывод, что количество городов, в которых за три квартала была отмечена положительная динамика цен, удвоилось. Средний положительный темп составил 2,5%. В 2017 году этот показатель был на уровне 2,4%. Также за анализируемый период в среднем по стране уменьшилась отрицательная динамика: с 3,1% в 2017 году до 1,6% в 2018 году», — отмечают в пресс-службе.

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