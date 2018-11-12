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За четыре года на развитие здравоохранения Южного Урала направлено более 140 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 12.11.2018. В Челябинской области по распоряжению губернатора Бориса Дубровского с 2014 года на развитие здравоохранения из областного бюджета направили 140,5 млрд руб. Это составляет пятую часть бюджета региона, сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



Отметим, что ранее Б. Дубровский поставил задачу построения в регионе системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, которая вскоре будет доступна даже в самых отдаленных населенных пунктах.



«Цель всех преобразований в системе здравоохранения — сделать высокотехнологичную помощь доступной для людей во всех частях региона, включая отдаленные села. Для этого необходимо создавать специализированные центры, оснащенные современным оборудованием. Главный и самый ожидаемый нами эффект от вложенных инвестиций —увеличение продолжительности жизни южноуральцев», — подчеркнул Б. Дубровский.

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