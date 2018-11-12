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В Екатеринбурге около городских водоемов появились знаки об опасности выхода на лед

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2018. В Екатеринбурге по периметру Городского пруда установили аншлаги, предупреждающие об опасности выхода на лед.



Как сообщается на сайте администрации города, таблички с надписью: «Переход (переезд) по льду запрещен» появились в наиболее популярных местах выхода на лед. Всего в Екатеринбурге около 80 таких табличек. Их устанавливают с началом ледостава и убирают уже весной.



«За размещение этих объявлений на Верх-Исетском пруду отвечает администрация Верх-Исетского района, за их установку на озере Шарташ — администрация Кировского района, а за появление предупреждающей информации на береговой линии Нижне-Исетского пруда — администрация Чкаловского района», — говорится в сообщении.

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