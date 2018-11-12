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Суд признал банкротом компанию «Домострой» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ЗАО «Домострой» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Предприятие зарегистрировано в 2006 году. Согласно открытым данным, компания является одним из активов предпринимателя Владимира Ромаса. Основным видом деятельности является разборка и снос зданий.



С иском о банкротстве ЗАО «Домострой» в мае 2018 года обратилось в суд МУП «Управление капитального строительства города Екатеринбурга». В ходе рассмотрения дела кредиторами предприятия заявлены требования на общую сумму более 65 млн руб., однако ИП Александру Владимировичу Ромасу суд отказал во включении в реестр его требования в размере 46 млн руб. Тем не менее временный управляющий сделал вывод о невозможности восстановления платежеспособности ЗАО «Домострой» в установленные законом сроки.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ЗАО «Домострой» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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