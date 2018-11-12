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Суд обязал застройщика «Экодолье «Екатеринбург» выплатить клиентам более 1,5 млн рублей за просрочку сдачи дома

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2018. Чкаловский районный суд Екатеринбурга взыскал с ООО «Экодолье «Екатеринбург» за 890 дней просрочки передачи жилого дома заказчикам более 1,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



В октябре 2014 года семейная пара заключила с ООО «Экодолье «Екатеринбург» договор купли-продажи жилого дома с земельным участком. Согласно условиям договора, жилье должно было быть передано супругам в декабре того же года при условии надлежащего и своевременного исполнения покупателями обязательств по оплате стоимости приобретаемого дома и участка. Покупатели свои обязательства исполнили в полном объеме.



Однако по истечении срока ООО «Экодолье «Екатеринбург» жилье им не передало, а согласовало новый срок сдачи строений — в сентябре 2015 года. Но и этот срок соблюден не был — спорный жилой объект был введен в эксплуатацию лишь в ноябре 2017 года, и только в феврале 2018 года в соответствии с условиями договора застройщик передал дом и участок заказчикам. Просрочка исполнения обязанности по передаче объектов недвижимости со стороны ООО «Экодолье «Екатеринбург» составила 890 дней.



Урегулировать вопрос о выплате неустойки в досудебном порядке супругам не удалось, и они обратились с иском в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. В заявлении они просили взыскать с ООО «Экодолье «Екатеринбург» неустойку за просрочку передачи жилого дома и придомового участка в сумме 2 млн 489 тыс. 642 руб. в пользу каждого из истцов, компенсацию морального вреда по 100 тыс. руб. и штраф за неисполнение требований потребителей в добровольном порядке.



Чкаловским районным судом Екатеринбурга исковые требования удовлетворены частично. В пользу каждого истца взыскано по 600 тыс. руб. неустойки за нарушение срока передачи объектов недвижимого имущества, по 30 тыс. руб. компенсации морального вреда, а также штраф по 150 тыс. руб. в пользу каждого супруга за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя и госпошлину.



ООО «Экодолье «Екатеринбург» решение суда первой инстанции не устроило, и юридическое лицо подало апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. В жалобе представитель просил решение отменить, в иске отказать, указывая на то, что в октябре 2014 года был подписан акт приема-передачи объекта. С этого момента истцы пользовались и домом и придомовой территорией, моральный вред им не причинялся.



Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, сочла доводы апелляционной жалобы ответчика несостоятельными. Дело в том, что сторонами действительно в указанное время было подписано соглашение о передаче индивидуального жилого дома для выполнения покупателями отделочных работ, но из содержания акта приема-передачи следует, что жилой дом был передан на ограниченный период, и на тот момент в нем отсутствовали водоотведение, электро- и газоснабжение. Данные условия не соответствовали условиям договора купли-продажи.



Решение суда первой инстанции Свердловский областной суд оставил без изменения.

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