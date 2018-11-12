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Berlin-Chemie AG требует банкротства компании «Уральский фармацевтический центр» в Екатеринбурге
12 ноябрь 2018 (12:27)
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Уральский фармацевтический центр» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 7 ноября 2018 года. Заявителем по делу выступает компания «Берлин-Хеми» АГ (Berlin-Chemie AG, входит в итальянский фармацевтических холдинг Menarini Group). Сумма исковых требований пока не озвучивается.
Отметим, Уральский фармацевтический центр действует с 1998 года, является поставщиком фармпрепаратов для медицинских учреждений Свердловской области и других регионов Урала.
Соответствующий документ поступил в суд 7 ноября 2018 года. Заявителем по делу выступает компания «Берлин-Хеми» АГ (Berlin-Chemie AG, входит в итальянский фармацевтических холдинг Menarini Group). Сумма исковых требований пока не озвучивается.
Отметим, Уральский фармацевтический центр действует с 1998 года, является поставщиком фармпрепаратов для медицинских учреждений Свердловской области и других регионов Урала.
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