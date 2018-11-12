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В Свердловской области 16,5% начинающих бизнесменов получили отказы в осуществлении предпринимательской деятельности

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2018. В Свердловской области за 9 месяцев 2018 года 215 бизнесменов получили отказы от регионального Управления Роспотребнадзора в приеме документов о начале осуществления предпринимательской деятельности (16,5% от общего числа поступивших). Основными причинами отказов является несоблюдение формы предоставляемых документов или неполнота данных.



Как сообщается на сайте ведомства, всего за 9 месяцев 2018 года от заявителей (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) поступило 1 тыс. 302 уведомления (заявления) о начале осуществления предпринимательской деятельности: 693 при личном обращении, 392 — почтовым отправлением, 190 — через многофункциональные центры и его филиалы, 27 — посредством электронной почты.



Наибольшее количество уведомлений о начале предпринимательской деятельности касалось предоставления услуг общественного питания (44%), остальные уведомительные виды деятельности распределились таким образом: розничная торговля — 28%, предоставление бытовых услуг — 8,6%, производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий — 2,8%, предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания — 1,4%.

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