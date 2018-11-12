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В Березовском суд взыскал с похоронной службы 50 тыс. рублей за нарушение прав потребителя

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2018. Березовский городской суд взыскал с похоронной службы (ИП Стрелкова Ю. А.) в пользу потребителя 50 тыс. руб. в качестве компенсации убытков. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



У жительницы Березовского в декабре 2017 года умер муж. Через интернет была найдена похоронная служба, которая обязалась исполнить все необходимые в данной ситуации действия: транспортировку тела и подготовку могилы. За услуги женщина заплатила 84 тыс. 550 руб. Договор подписан не был, у женщины на руках были только квитанции об оплате. По устной договоренности могила должна была быть готова к 14.00. Однако в день похорон траурная процессия прибыла на кладбище и обнаружила, что могила не готова — к тому моменту она была выкопана лишь на полметра», — рассказали в пресс-службе.



В результате гроб с телом покойного пришлось оставить в катафалке на кладбище, а участников процессии везти на поминальный обед. Когда же все-таки начался процесс захоронения, выяснилось, что могила узкая. Гроб пришлось вновь доставать, расширять могилу. Захоронение состоялось между 20.00 и 20.30.



Через неделю после похорон заказчица направила в адрес индивидуального предпринимателя претензию с требованием о возмещении убытков в размере стоимости оказанной услуги. Претензия была оставлена без удовлетворения.



Женщина обратилась в Березовский городской суд с исковым заявлением о защите прав потребителей, в котором просила взыскать с ИП Стрелковой Ю. А. возмещение убытков в сумме 54 тыс. 550 руб., компенсацию морального вреда и штраф в соответствии с положениями закона «О защите прав потребителей».



Решением Березовского городского суда исковые требования удовлетворены частично. С предпринимателя Стрелковой Ю. А. в пользу истца взысканы денежные средства в возмещение морального вреда в размере 40 тыс. руб. и штраф в размере 10 тыс. руб. В удовлетворении остальной части требований отказано, так как договор между сторонами заключен не был.



Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой просил снизить размер компенсации морального вреда до 10 тыс. руб. Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводами первой инстанции и оставила решение без изменения.

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