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Индекс потребительских цен в Свердловской области вырос за месяц на 0,5%
12 ноябрь 2018 (10:12)
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2018. Индекс потребительских цен на товары и услуги в Свердловской области вырос за месяц на 0,5%, сообщается на сайте Свердловскстата.
Индекс цен периода январь-октябрь 2018 по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 2,2%.
Больше всего цены выросли на продовольственные и непродовольственные товары — на 0,6% (по сравнению с прошлым годом — на 1,1% и 3,1% соответственно).
Меньше всего — на услуги — на 0,1% (по сравнению с прошлым годом — на 2,5%).
Индекс цен периода январь-октябрь 2018 по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 2,2%.
Больше всего цены выросли на продовольственные и непродовольственные товары — на 0,6% (по сравнению с прошлым годом — на 1,1% и 3,1% соответственно).
Меньше всего — на услуги — на 0,1% (по сравнению с прошлым годом — на 2,5%).
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