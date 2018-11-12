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В Сухом Логу приставы арестовали автопарк компании «Уральская бумага» из-за долга в 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2018. В Сухом Логу судебные приставы арестовали автопарк ЗАО «Уральская бумага», имеющий задолженность в размере более 1,2 млн руб., в том числе по заработной плате работникам. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.



Всего в отношении должника было возбуждено 147 исполнительных производств. Предметом исполнения по 64 из них на общую сумму более 300 тыс. руб. является взыскание задолженности по выплате зарплаты работникам предприятия; по трем (на общую сумму около 900 тыс. руб.) — взыскание задолженностей в пользу электросетевой компании и администрации ГО Сухой Лог; по 80 исполнительным производствам на общую сумму 30 тыс. руб. предметом исполнения является взыскание госпошлины.



Для проверки имущественного положения должника-организации ЗАО «Уральская бумага» судебным приставом-исполнителем были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. Из полученных ответов установлено, что за должником зарегистрирован автотранспорт.



Судебным приставом-исполнителем Сухоложского районного отдела был составлен акт описи и ареста трех единиц автотехники, а именно: фургон Таtа, 2007 года выпуска; пассажирский микроавтобус ГАЗ, 2011 года выпуска; грузовой автомобиль «Камаз» 530 1997 года выпуска. Данное имущество изъято и передано на ответственное хранение представителю взыскателя в лице администрации ГО Сухой Лог.



Если в ближайшее время задолженность не будет погашена, автомашины будут переданы на оценку в специализированную организацию и в дальнейшем на реализацию на торгах в ТО Росимущество.

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