Новости дня

Cуд рассмотрит иск о блокировке сайтов компании «Кэшбери»

УрБК, Москва, 12.11.2018. Первомайский суд Ростова-на-Дону сегодня, 12 ноября 2018 года, приступит к слушанию по иску о признании информации на двух сайтах компании «Кэшбери» запрещенной. Об этом сообщает «РИА «Новости».



В начале октября суд принял исковое заявление к производству. «Первое судебное заседание по иску назначено на 16.30 по московскому времени 12 ноября», — сказал собеседник агентства в суде, уточнив, что дело будет слушаться в открытом режиме.



В конце сентября Банк России сообщил, что в Генпрокуратуру и МВД передана информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом «Кэшбери». Регулятор усмотрел в их деятельности признаки «финансовой пирамиды». Таковыми представитель Центробанка назвал деятельность, основанную на принципах сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности и агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях.



Прокуратура провела проверку группы, после чего направила в Первомайский суд Ростова-на-Дону, по месту регистрации компании, иск о блокировке сайтов кэшбери.рф и cashbery.com на территории России. Иск от прокуратуры Кировского района Ростова-на-Дону поступил в суд 28 сентября.



Группа «Кэшбери» позиционирует себя как инвестиционная p2р-платформа, которая позволяет физлицу выдавать заемные средства другим физическим лицам. На сайте платформы указано, что Артур Варданян является собственником идеи и всех разработанных площадок и продуктов холдинга. В нее также входят микрокредитная компания «Варшава», ООО «Кэшбери», а также зарегистрированная в 2016 году в Великобритании PLC Cashbery Limited. Головной офис холдинга находится в Дубае.



В октябре Варданян через канал на Youtube объявил, что компания уходит на перерыв до ноября и в связи с этим приостанавливает ввод и вывод средств. Позже в видеообращении он заявил о прекращении работы «Кэшбери» и намерении создать новую инвестиционную компанию с охватом участников до 30 млн человек.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: