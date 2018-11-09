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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил график работ по созданию ВСМ на 2019 год

УрБК, Челябинск, 09.11.2018. Под председательством губернатора Челябинской области Бориса Дубровского состоялось заседание наблюдательного совета Хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль», сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



«Перед нами стоит важная задача — нам надо войти в магистральный план. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поддержал наше предложение и дал соответствующее поручение: включить УВСМ Челябинск — Екатеринбург в комплексный план развития инфраструктуры. Теперь работа за хозяйственным партнёрством. Параллельно мы должны продолжать переговоры с крупнейшими кредитными организациями, которые заинтересованы в масштабных инвестпроектах», — рассказал Борис Дубровский.



Губернатор заслушал доклад о статусе проекта и планах работы на следующий год. Генеральный директор ХП «УСМ» Сергей Бревнов сообщил, что команда проекта активно готовится к запуску проектирования: ведутся переговоры с проектными институтами, инжиниринговыми компаниями, технологическими и финансовыми партнерами.



«Стадия обоснования инвестиций завершена, получено положительное заключение технологического и ценового аудита. Наша следующая первоочередная задача — завершить формирование консорциума партнеров для стадий проектирования и строительства. Мы рассчитываем запустить изыскания и разработку проектной документации в 2019 году, чтобы выдержать стратегические сроки реализации проекта, получить заключение Главгосэкспертизы до конца 2020 года и выйти на строительство в 2021 году», — отметил Сергей Бревнов.



Заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров назвал предлагаемый состав мероприятий на следующий год и сроки обоснованными и обратил внимание на то, что работа в период проектирования должна быть нацелена не только на разработку эффективных технических решений для строительства магистрали, но и ориентироваться на весь жизненный цикл, учитывать особенности эксплуатации.



«Наша задача — спроектировать и построить магистраль так, чтобы будущие операционные затраты были минимизированы с учетом передовых мировых практик», — отметил Руслан Гаттаров.



По результатам заседания Борис Дубровский принял решение утвердить план-график реализации проекта на 2019 год и поручил ХП «УСМ» продолжать информировать членов Наблюдательного совета о ходе переговоров с инвесторами и статусе консорциума партнеров.

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