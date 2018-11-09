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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил график работ по созданию ВСМ на 2019 год

9 ноябрь 2018 (17:50)

УрБК, Челябинск, 09.11.2018. Под председательством губернатора Челябинской области Бориса Дубровского состоялось заседание наблюдательного совета Хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль», сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.

«Перед нами стоит важная задача — нам надо войти в магистральный план. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поддержал наше предложение и дал соответствующее поручение: включить УВСМ Челябинск — Екатеринбург в комплексный план развития инфраструктуры. Теперь работа за хозяйственным партнёрством. Параллельно мы должны продолжать переговоры с крупнейшими кредитными организациями, которые заинтересованы в масштабных инвестпроектах», — рассказал Борис Дубровский.

Губернатор заслушал доклад о статусе проекта и планах работы на следующий год. Генеральный директор ХП «УСМ» Сергей Бревнов сообщил, что команда проекта активно готовится к запуску проектирования: ведутся переговоры с проектными институтами, инжиниринговыми компаниями, технологическими и финансовыми партнерами.

«Стадия обоснования инвестиций завершена, получено положительное заключение технологического и ценового аудита. Наша следующая первоочередная задача — завершить формирование консорциума партнеров для стадий проектирования и строительства. Мы рассчитываем запустить изыскания и разработку проектной документации в 2019 году, чтобы выдержать стратегические сроки реализации проекта, получить заключение Главгосэкспертизы до конца 2020 года и выйти на строительство в 2021 году», — отметил Сергей Бревнов.

Заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров назвал предлагаемый состав мероприятий на следующий год и сроки обоснованными и обратил внимание на то, что работа в период проектирования должна быть нацелена не только на разработку эффективных технических решений для строительства магистрали, но и ориентироваться на весь жизненный цикл, учитывать особенности эксплуатации.

«Наша задача — спроектировать и построить магистраль так, чтобы будущие операционные затраты были минимизированы с учетом передовых мировых практик», — отметил Руслан Гаттаров.

По результатам заседания Борис Дубровский принял решение утвердить план-график реализации проекта на 2019 год и поручил ХП «УСМ» продолжать информировать членов Наблюдательного совета о ходе переговоров с инвесторами и статусе консорциума партнеров.

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