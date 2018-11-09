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В Екатеринбурге 10 ноября на сутки закроют движение троллейбуса № 16
9 ноябрь 2018 (17:39)
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2018. В связи с проведением работ по ремонту сети инженерно-технического обеспечения на улице Фронтовых бригад руководство Трамвайно-троллейбусного управления Екатеринбурга на сутки закроет движение троллейбусов № 16, курсирующих от конечной станции «Таганская» до разворотного кольца «Педуниверситет» в обоих направлениях. Об этом сообщается на сайте администрации Екатеринбурга.
«Ограничения в работе данного троллейбусного маршрута продлятся с 19.00 субботы, 10 ноября, до 19.00 воскресенья, 11 ноября», — говорится в сообщении.
«Ограничения в работе данного троллейбусного маршрута продлятся с 19.00 субботы, 10 ноября, до 19.00 воскресенья, 11 ноября», — говорится в сообщении.
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