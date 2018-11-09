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На развитие сферы ЖКХ в Свердловской области в 2019 году планируют выделить 4,7 млрд рублей
9 ноябрь 2018 (17:22)
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2018. На развитие сферы ЖКХ в Свердловской области в 2019 году предполагается направить 4,702 млрд руб. Об этом сообщает департамент информполитики региона.
При этом на модернизацию инфраструктуры планируется выделить 1,3 млрд руб. Большая часть этих средств будет направлена на завершение строительства объектов водоснабжения и водоотведения — в плане 2019 года 19 крупных инвестпроектов в 18 муниципальных образованиях. В их числе очистные сооружения в Атиге, Красноуральске, Среднеуральске, станции водоочистки в Кировграде и Ревде, системы водоснабжения в Байкаловском районе и Краснотурьинске.
Как отметил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, остальные средства планируется направить на строительство еще как минимум четырех очистных сооружений и нескольких объектов водоснабжения. Их перечень будет сформирован по результатам конкурсного отбора сразу после принятия закона об областном бюджете и доведения до министерства лимита бюджетных обязательств.
При этом на модернизацию инфраструктуры планируется выделить 1,3 млрд руб. Большая часть этих средств будет направлена на завершение строительства объектов водоснабжения и водоотведения — в плане 2019 года 19 крупных инвестпроектов в 18 муниципальных образованиях. В их числе очистные сооружения в Атиге, Красноуральске, Среднеуральске, станции водоочистки в Кировграде и Ревде, системы водоснабжения в Байкаловском районе и Краснотурьинске.
Как отметил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, остальные средства планируется направить на строительство еще как минимум четырех очистных сооружений и нескольких объектов водоснабжения. Их перечень будет сформирован по результатам конкурсного отбора сразу после принятия закона об областном бюджете и доведения до министерства лимита бюджетных обязательств.
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