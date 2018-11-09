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Официальный курс доллара США вырос на 63 коп., евро — на 14 коп.

УрБК, Москва, 09.11.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 ноября 2018 года. Курс долл. США вырос на 63,42 коп. до 66,85 руб., курс евро — на 13,65 коп. до 75,80 руб.

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