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По прогнозу Минстроя к 2024 году объем аварийного жилья в России может удвоиться

УрБК, Москва, 09.11.2018. Более 11 млн кв. м. жилья будет признано аварийным в России с 2019 до 2024 года, заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев, пишет «Интерфакс-недвижимость».



«Согласно тем темпам, которые были в предыдущие годы, по нашим прогнозам, ориентировочно, на учет будет поставлено 11 млн 720 тыс. кв. м. аварийного фонда с 2019 по 2024 год. Я сразу хочу сказать, что эта цифра прогнозная», — сказал В. Якушев на парламентских слушаниях в Совете Федерации в пятницу.



Он отметил, что за шесть лет будут выявляться другие аварийные дома, поэтому в рамках реализации нацпроекта эта цифра будет меняться.



Министр добавил, что по данным на 1 января 2018 года было признано аварийным 12 млн 230 тысяч кв. м. В среднем в год признается аварийным около 2 млн кв. м. жилья.

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