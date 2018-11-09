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Сергей Нетиевский обвинил действующее руководство «Уральских пельменей» в выводе 330 млн рублей
9 ноябрь 2018 (16:08)
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2018. Бывший руководитель шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский обвинил нынешнее руководство команды в выводе 330 млн руб. со счетов принадлежащего ему ООО «Идея Фикс медиа». Об этом сообщает пресс-служба экс-руководителя шоу.
«Нынешний директор ООО «Уральские пельмени продакшн» Евгений Орлов вместе с артистами шоу вывели деньги и активы из моей компании и теперь активно пытаются уйти от ответственности. В частности, в 2016 году, будучи заместителем гендиректора ООО «Идея Фикс медиа», имея возможность онлайн подтверждать платежи компании, Е. Орлов тайно за спиной акционеров перевел на счета артистов шоу «Уральские пельмени» займами около 70-ти миллионов рублей и сделал их невозвратными в компанию», — пояснил С. Нетиевский.
По его словам, всего с помощью противоправных действий разными способами Е. Орлов и другие участники шоу нанесли ущерб ООО «Идея Фикс медиа» на сумму более 330 млн руб. При этом артисты могли не знать, что нарушают закон.
«Теперь, понимая неизбежность ответственности, артисты с директором придумали и растиражировали историю, что якобы я их обманывал. Хотя, узнав про все их схемы, я как раз пытался найти мирное решение неприятной ситуации. Страх ответственности и нежелание отдавать деньги привел артистов шоу к тому, что на меня теперь оказывается психологическое давление, угрозами меня пытаются вынудить забрать заявления об их совместных противоправных действиях по выводу денег и активов», — сообщил С. Нетиевский.
Напомним, что на протяжении последних трех лет Сергей Нетиевский и его бывшие коллеги ведут взаимные тяжбы в суде. Участники шоу обвинили своего бывшего руководителя в хищении средств команды и уволили с должности директора ООО «Творческое объединение «Уральские Пельмени». Нетиевский отвергает обвинения и утверждает, что понес ущерб свыше 330 млн руб.
«Нынешний директор ООО «Уральские пельмени продакшн» Евгений Орлов вместе с артистами шоу вывели деньги и активы из моей компании и теперь активно пытаются уйти от ответственности. В частности, в 2016 году, будучи заместителем гендиректора ООО «Идея Фикс медиа», имея возможность онлайн подтверждать платежи компании, Е. Орлов тайно за спиной акционеров перевел на счета артистов шоу «Уральские пельмени» займами около 70-ти миллионов рублей и сделал их невозвратными в компанию», — пояснил С. Нетиевский.
По его словам, всего с помощью противоправных действий разными способами Е. Орлов и другие участники шоу нанесли ущерб ООО «Идея Фикс медиа» на сумму более 330 млн руб. При этом артисты могли не знать, что нарушают закон.
«Теперь, понимая неизбежность ответственности, артисты с директором придумали и растиражировали историю, что якобы я их обманывал. Хотя, узнав про все их схемы, я как раз пытался найти мирное решение неприятной ситуации. Страх ответственности и нежелание отдавать деньги привел артистов шоу к тому, что на меня теперь оказывается психологическое давление, угрозами меня пытаются вынудить забрать заявления об их совместных противоправных действиях по выводу денег и активов», — сообщил С. Нетиевский.
Напомним, что на протяжении последних трех лет Сергей Нетиевский и его бывшие коллеги ведут взаимные тяжбы в суде. Участники шоу обвинили своего бывшего руководителя в хищении средств команды и уволили с должности директора ООО «Творческое объединение «Уральские Пельмени». Нетиевский отвергает обвинения и утверждает, что понес ущерб свыше 330 млн руб.
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