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Суд вынес решение об аресте начальника полиции Первоуральска Олега Грехова

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2018. Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия об аресте начальника отдела МВД России по Первоуральску Олега Грехова, обвиняемого по пункту «в», части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Под стражей сотруднику полиции предстоит пробыть до 6 января 2019 года. Постановление суда еще не вступило в законную силу.



Напомним, что 7 ноября 2018 года полковник Олег Грехов по подозрению в коррупционном преступлении был задержан в ходе спецоперации, в которой были задействованы сотрудники регионального ФСБ и полицейские подразделения собственной безопасности областного главка МВД.

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