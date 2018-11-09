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Суд вынес решение об аресте начальника полиции Первоуральска Олега Грехова

9 ноябрь 2018 (15:08)

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2018. Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия об аресте начальника отдела МВД России по Первоуральску Олега Грехова, обвиняемого по пункту «в», части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Под стражей сотруднику полиции предстоит пробыть до 6 января 2019 года. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, что 7 ноября 2018 года полковник Олег Грехов по подозрению в коррупционном преступлении был задержан в ходе спецоперации, в которой были задействованы сотрудники регионального ФСБ и полицейские подразделения собственной безопасности областного главка МВД.

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