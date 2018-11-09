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«Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы в Сочи из Екатеринбурга, Челябинска и Самары
9 ноябрь 2018 (14:21)
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2018. С началом новогодних праздников вплоть до конца марта авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает дополнительные рейсы в Сочи. На сочинские горнолыжные курорты из Екатеринбурга можно будет улететь ежедневно, а из Челябинска и Самары — трижды в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.
Так, рейс из Екатеринбурга в Сочи станет ежедневным с 25 декабря 2018 года. В расписании появятся два дополнительных рейса по вторникам и субботам. Минимальная стоимость авиабилетов по маршруту Екатеринбург — Сочи, Сочи — Екатеринбург — от 4 тыс. 100 руб.
Со 2 января 2019 года увеличится количество рейсов из Самары в Сочи до трех раз в неделю: помимо пятницы и воскресенья улететь отдыхать во всесезонный курорт можно будет еще и по средам. Стоимость авиабилетов Самара — Сочи, Сочи — Самара стартует от 5 тыс. 500 руб.
Дополнительные рейсы по четвергам из Челябинска в Сочи будут выполняться с 3 января 2019 года, останутся в расписании и рейсы по понедельникам и пятницам. Стоимость перелета по маршруту Челябинск — Сочи, Сочи — Челябинск — от 6 тыс. 500 руб.
Отметим, что пассажиры на рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии» помимо багажа и ручной клади могут провезти бесплатно один комплект горнолыжного снаряжения весом до 23 кг (кроме тарифа «Промо»).
Билеты уже в продаже на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262, а также в авиакассах. Билеты можно частично оплатить бонусами программы «Крылья».
Так, рейс из Екатеринбурга в Сочи станет ежедневным с 25 декабря 2018 года. В расписании появятся два дополнительных рейса по вторникам и субботам. Минимальная стоимость авиабилетов по маршруту Екатеринбург — Сочи, Сочи — Екатеринбург — от 4 тыс. 100 руб.
Со 2 января 2019 года увеличится количество рейсов из Самары в Сочи до трех раз в неделю: помимо пятницы и воскресенья улететь отдыхать во всесезонный курорт можно будет еще и по средам. Стоимость авиабилетов Самара — Сочи, Сочи — Самара стартует от 5 тыс. 500 руб.
Дополнительные рейсы по четвергам из Челябинска в Сочи будут выполняться с 3 января 2019 года, останутся в расписании и рейсы по понедельникам и пятницам. Стоимость перелета по маршруту Челябинск — Сочи, Сочи — Челябинск — от 6 тыс. 500 руб.
Отметим, что пассажиры на рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии» помимо багажа и ручной клади могут провезти бесплатно один комплект горнолыжного снаряжения весом до 23 кг (кроме тарифа «Промо»).
Билеты уже в продаже на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262, а также в авиакассах. Билеты можно частично оплатить бонусами программы «Крылья».
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