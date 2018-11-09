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Суд Екатеринбурга взыскал со стоматологии «МАРИНА+» 230 тыс. рублей за некачественно вылеченные зубы

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2018. Чкаловский районный суд Екатеринбурга взыскал с ООО «Стоматология «МАРИНА+» 230 тыс. рублей за некачественно вылеченные зубы, сообщает пресс-служба областного суда.



В ноябре 2016 года жительница Екатеринбурга обратилась в ООО «Стоматология «МАРИНА+» с жалобой на смещение зубных рядов. За оказание услуг пациентка заплатила 32 тыс. руб. Ей были депульпированы шесть верхних зубов, после чего на них установлены металлокерамические коронки. Однако проблемы это не решило, верхний ряд зубов так и остался смещенным на 2-3 мм. При этом появился неприятный запах изо рта, десны воспалились.



В октябре 2017 года пациентка обратилась в стоматологическую поликлинику ФГБОУ ВО УГМУ. Специалист клиники дал консультативное заключение о том, что металлокерамические коронки изготовлены с формированием глубокого уступа, имеются нависающие края керамической облицовки на четырех зубах с вестибулярной стороны, и на одном — с небной стороны. Также выявлен дефект керамического покрытия металлокерамической коронки на одном зубе с небной стороны, смещение эстетического центра (средней линии) вправо на 2-3 мм. Женщине рекомендовано снятие коронок, лечение воспалительного процесса, изготовление новой конструкции.



Пациентка обратилась с иском о защите прав потребителя к ООО «Стоматология «МАРИНА+» в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Она просила взыскать с ответчика плату за некачественно оказанные услуги — 32 тыс. руб., расходы на устранение недостатков некачественно оказанной услуги — 747 тысяч руб., компенсацию морального вреда — 100 тыс. руб., штраф, расходы на производство калькуляции суммы убытков — 9 тыс. руб., расходы на получение консультативного заключения — 1 тыс. 660 руб.



Чкаловский районный суд Екатеринбурга по ходатайству ответчика провел судебную медицинскую экспертизу. Специалисты клиники смещение зубов у пациентки устранили в максимально возможной степени. Применение металлокерамических коронок также является рациональным. Однако эксперт выявил целый ряд дефектов оказанной медицинской услуги: коронки изготовлены с дефектами. Устранение всех недостатков обойдется пациентке в 72 тыс. руб.



Исковые требования женщины удовлетворены частично. С ООО «Стоматология «МАРИНА+» взысканы стоимость медицинских услуг ненадлежащего качества — 32 тыс. руб., убытки — 84 тыс. руб., компенсация морального вреда — 20 тыс. руб., штраф — 68 тыс. руб., расходы на консультативное заключение — 1 тыс. 660 руб., на калькуляцию размера убытков — 9 тыс. руб. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказано.



С указанным решением не согласились обе стороны, обжаловав его в Свердловском областном суде. Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, оставила решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга без изменений.

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